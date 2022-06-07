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ابن سلمان يوشك على السقوط في بئر الخيانة رسميا .. هل اقترب التطبيع العلني؟

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

من الإنكار إلى التحفظ، مرورا بالتلميح، وصولا إلى الإجهار. هكذا هي العلاقة بين السعودية والكيان الإسرائيلي. طائرات إسرائيلية في المطارات السعودية. زيارات وتعاون على كافة المستويات. فهل اقترب التطبيع الرسمي؟ تسارع وتيرة التطبيع بين السعودية والكيان الإسرائيلي لم تفاجئ الناشطين على مواقع التواصل.

العالم - خاص العالم

فحساب "قريشي جلول" غرد في هذا السياق:عمليا السعودية طبعت مع إسرائيل وهناك تنسيق أمني وزيارات متبادلة. حتى أن أحد الحاخامات لا يفتئ يزور السعودية باستمرار وعلى مستوى رسمي. هذا إضافة إلى المليارات التي تضخها السعودية في الاقتصاد الإسرائيلي .. التطبيع مسألة وقت فقط".

ام "دلال " بدورها علقت:" السعودية اقامت علاقات اقتصادية و حميمية بينها و بين اسرائيل، زي ما سوت الاردن في اخذها للغاز من اسرائيل، هذا نسميه تطبيع، وطبعا التطبيع يصير من الحكومات ومش من الشعوب الشريفة اللي بتعرف انه القضية الفلسطينية هي قضيتنا كلنا".

أما " زيد ابو عبدالله" فغرد:" بن سلمان التزم بتدفق النفط لسد العجز الناجم عن الاستغناء عن النفط الروسي. وهذا سيكون مقدمة فقط لمسار تطبيع شامل بين السعودية وإسرائيل. مكاسب إستراتيجية لإسرائيل وأمريكا مقابل شرعية أمريكية لبن سلمان".

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