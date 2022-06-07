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بالفيديو.. كيف سترد لبنان والمقاومة على الاعتداء الاسرائيلي على حقل كاريش؟

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

في خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعى كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر.

العالم - خاص العالم

حفار إسرائيلي وصل إلى حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة هذه القضية أثارت ردود أفعال عديدة، لاسيما على مواقع التواصل وخاصة حول رد المقاومة في حال تعدي الإحتلال على الغاز اللبناني.

"محمد عساف" علق هنا :"في لبنان فقط: العميل يطالب بنزع السلاح ويطالب في الوقت نفسه بضرب حفارة النفط في حقل كاريش. العمالة والشرف لم ولن يجتمعا ابدا ".

"سامي ناصر" أيضا علق:" لا يزايد أحد على موقف المقاومة في هذه اللحظات من استخراج العدو الغاز من حقل كاريش وهي تترقب وتنتظر الموقف الرسمي للدولة من ترسيم الحدود البحرية ليبنى على الشيء مقتضاه. ولا شك أن المقاومة قادرة وجاهزة ولديها الجرأة وستجبر العدو على التوقف وستمنعه بناء على الترسيم وموقف الدولة".

"حسين أمين" غرد : "صحيح أن العصا والقوة في آخر المطاف تملك كلمة الفصل، لكن لا يمنع ذلك أن يثبت لبنان حدوده البحرية في الأمم المتحدة ولو بالشكل، مانعا نقاش عقيم بالداخل وإظهار الحق على الخارج وعدم ترك ثغرة للتسلل الأمريكي لأن القصة لن تقتصر على كاريش حقل قانا هو المستهدف للقضم الكلي او الجزئي".

المزيد بالفيديو المرفق..

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بالفيديو.. كيف سترد لبنان والمقاومة على الاعتداء الاسرائيلي على حقل كاريش؟

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