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بالفيديو.. استعراضات مجلس التعاون وتفصيل التهم الوهمية

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

في كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا.

العالم - خاص العالم

في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي

تعليقات عديدة على مواقع التواصل حول بيان مجلس التعاون والتهجم على إيران. في هذا السياق كتب "الشمري": " مجلس التعاون تأسس سنة واحد وثمانين بهدف توحيد مواقف وجهود دول الخليج لدعم صدام حسين سياسيا وماليا ولوجستيا في حربه ضد ايران. وهذا الدعم ليس حبا بالعراق او صدام وانما اوامر امريكية".

"بن خميس" بدوره علق: " مصير هذه العوائل ارتبط بالقوى الاستعمارية منذ أن انشأها الإنجليز وسيبقى مصيرها مرتبط بالانجليز والأمريكان والصهاينة في المقابل هناك من هاجم قطر بسبب علاقاتها مع إيران، من هؤلاء".

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