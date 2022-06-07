أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022

سياست روز..

طهران تحذر أولئك الذين يقفون وراء محاولة إصدار قرار ضد إيران بمجلس الحكام

ابرار..

الناطق بإسم الخارجية .. إيران سترد بالشكل الذي يتناسب مع أي إجراء يتخذه مجلس الحكام

عصر ايرانيان ..

نهاية قريبة لهيمنة الدولار .. إيران إقترحت على بلدان منظمة شنغهاي إستخدام عملة مشتركة

كيهان ..

أيام مليئة بالأحداث بالكيان الصهيوني.. حريق بديمونا وهجوم سيبراني على وزارة الحرب

حمايت ..

إسماعيل هنية يدعو العالم الإسلامي للتصدي لمخططات الكيان الصهيوني ضد المسجد الأقصى

آفتاب يزد..

مناورات صاروخية أمريكية كورية جنوبية بعد المناورات الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة

اطلاعات ..

إجواء إدانة واسعة في العالم الإسلامي لإساءات مسؤول هندي للرسول الأكرم (ص)

ايران ..

الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقبلة على مواجهة تبعات خطيرة لمواقفها غير الحيادية

خراسان ..

مجلس الحكام يبدأ إجتماعاته في ظل شكوك جدية حول مستقبل مفاوضات فيينا

قدس ..

أمريكا تستثني مجبرة صادرات فنزيلا من النفط لأوروبا من العقوبات على كاراكاس

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية .. العدو لن يحقق عبر المفاوضات ما عجز عن تحقيقه بالقتال

جمهوري اسلامي ..

منظمة العفو الدولية تؤكد أن "إسرائيل" نظام عنصري بغيض بكل معنى الكلمة

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقال لها متسائلة ( هل تقارب الإكراد مع دمشق تكتيك أم إستراتيجية ؟ ) .. في ظل اجواء ترقب بشأن احتمال بدء القوات التركية لعمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا , ابدى زعيم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" استعداد هذا التنظيم للتعاون مع دمشق مقابل اي هجوم تركي . (إن المخاوف الحالية من إجتياحات تركية عامل رئيسي وراء توقيت إبداء هذا التنظيم رغبته بالتعاون مع دمشق ) فتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية, معروف بكونه مدعوم من امريكا , ولكن المسألة هنا هي ان هذا التنظيم بات يدرك جيدا بأن امريكا منشغلة بالحرب الاوكرانية كما يدرك بأنه لايمكن الوثوق بمواقف امريكا وهي التي سبق وان اخلت ظهر الاكراد السوريين مقابل تقدم الجيش التركي بشمال وشمال شرق سوريا . ومن هنا فأن السؤال المطروح الان هو هل ان رغبة هذا التنظيم بالتعاون مع دمشق والقوات السورية مرحلية وتكتيكية لدرء الخطر التركي أم انها نابعة من رؤية واقعية تستند الى مبدأ سوريا الواحدة بشعبها الواحد والمصير المشترك ؟

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( صمت المنظمات الدولية إزاء التهديدات الصهيونية ).. لايكف المسؤولون الصهاينة عن اطلاق التهديدات العسكرية ضد ايران وآخرها جاءت على لسان رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بينيت نفسه. ان بلادنا لا تستغرب اطلاق الكيان لمثل هذه التهديدات وهوالمجبول على الشر والعدوان , وهي قادرة على ايقافه عند حده تماما وقادرة على جعله يعظ اصابع الندم , ولكن ( ألا ينبغي للأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة إدانة هذه التهديدات والتحرك لكبح جماح هذا الكيان إنطلاقا من مسؤولياتها؟) فما معنى صمت هذه المنظمات الدولية المطبق مقابل تبجحات تل ابيب باغتيال علماء ايرانيين وبالقيام باعمال تخريبية بايران , اليس من مسؤولية الامم المتحدة الحفاظ على الامن والسلام والاستقرار في العالم , فأين ذلك من صمتها مقابل الجرائم الصهيونية ؟

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( إدانة إسلامية واسعة لإساءات هندية للرسول الأكرم (ص) ).. فجرت تعليقات مسيئة للرسول الاكرم (ص) وللمقدسات الاسلامية ادلت بها المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحكم في الهند , موجة غضب واسعة النطاق في العالم الاسلامي . فمنظمة التعاون الاسلامي اعتبرت هذه الاساءات مبرمجة في اطار الترويج للكراهية والعداء ضد المسلمين بالهند . ( إيران والعديد من البلدان الإسلامية شجبت هذه الإساءات وإستدعت سفراء الهند لديها إستنكارا لهذه التعليقات المسيئة للمقدسات) في الهند فجرت مظاهرات حاشدة للمسلمين الهنود تنديدا بهذه الاساءات وبمواقف حكومة نارندرا مودي ضد المسلمين .\وبلطبع سارعت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا لوقف هذه المتحدثة عن العمل والى تأكيد احترام نيودلهي لكل الاديان , ولكن هذه الحكومة لم تقدم اي اعتذار رسمي صريح عن تلك الاساءات بعد.

ايران..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( حاجة الأسواق للنفط الإيراني أقوى من الحظر ).. الازمة الاوكرانية وتداعياتها الخطيرة فرضت واقعا جديدا على العالم يتمثل بحدوث ازمتي طاقة وغذاء , واقع دفع العديد من البلدان لاتخاذ احتياطات خاصة لتفادي تاثيراتهما . ان هاجس البلدان الصناعية الاكبر اليوم يدور حول محور تأمين حاجتها من النفط والغاز في ظل مقاطعة استيراد الطاقة من روسيا . ( إن هذه الأجواء وضعت الحظر الأمريكي على النفط الإيراني على الهامش في الأسواق العالمية العطشى للنفط) بالطبع ايران نجحت في الالتفاف على الحظر النفطي الامريكي بخبراتها العالية وذلك قبل اندلاع الحرب الاوكرانية وعلى مدى سنوات فرض هذا الحظر , ولكن حاجة الاسواق النفطية لسد النقص في العرض النفطي دفعها لتجاهل تحذيرات وتهديدات واشنطن بشأن النفط الايراني الامر الذي سهل على بلادنا تجاوز هذا الحظر وتوسيع صادراتها النفطية . كما ان امريكا نفسها اضطرت مقابل فنزويلا على الاقل لاستثناء صادرات هذا البلد من النفط لاوروبا من العقوبات التي تفرضها عليه.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء في تقرير لها على اعتراف مسؤول امني صهيوني سابق بشان ( وقوف الكيان الصهيوني على حافة الهاوية ) وجاء فيه .. اعترف الرئيس الاسبق للمخابرات الصهيونية الموساد " تامير باردو " ان الكيان الصهيوني يواجه ازمات داخلية خطيرة وانه يسير في الواقع نحو الهاوية . ( إن هذه الإعترافات ليست الأولى لمسؤولين صهاينة حاليين وسابقين فبينيت نفسه حذر مؤخرا من إنهيار الكيان بشكل كامل ) ان هناك مخاوف متزايدة في فلسطين النمحتلة من ان تؤدي الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وتفاقم الصراعات السياسية والى جانب اتساع دائرة قدرات المقاومة الفلسطينية الى زيادة وتسريع وتيرة الهجرة المعاكسة والى هروب الاستثمارات والرساميل الداخلية والاجنبية من الكيان . كما ان هذه المخاوف ترتبط بشكل مباشر ايضا بتعاظم قدرات جبهة المقاومة بالمنطقة .