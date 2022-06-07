تونس تستعد لتأسيس جمهورية جديدة في 25 يوليو المقبل

العالم - تونس

وأكد الرئيس التونسي - خلال استقباله رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين - ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب.

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل. حيث أكّد أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.