الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان اللبناني ينتخب اليوم اللجان النيابية

البرلمان اللبناني ينتخب اليوم اللجان النيابية
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

يعقد المجلس النيابي جلسة اليوم الثلثاء لانتخاب اللجان النيابية، في ظل توجّه لنيل أغلب الكتل الأساسية رئاسة اللجان الهامة كلجنتي الإدارة والعدل التي ستؤول الى القوات اللبنانية وللنائب جورج عدوان، ولجنة المال والموازنة للنائب عن التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان.

العالم - لبنان

وكشف مصدر نيابي لصحيفة البناء أن الاتصالات استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس مع مختلف الكتل النيابية بمن فيهم نواب التغيير، لأنه لم يتم التفاهم معهم بشكل نهائي ومن الممكن الوصول لاتفاق مع قوى التغيير اذا تواضعوا بعض الشيء.

وأضاف المصدر: هم يريدون لجاناً معينة وهذا صعب وقد تعرض عليهم لجنة الاتصالات في آخر العروض اذا تم القبول نكون تجاوزنا اشكالية الدخول في العملية الانتخابية التي تأخذ وقتا طويلاً.

و حسب الصحيفة اللبنانية ينعقد المجلس النيابي وسط فشل التوافق على توزع الكتل والنواب على اللجان، بسبب عقدة محورية تمثلت بحجم طلب نواب التغيير لعدد الراغبين منهم بضمّهم الى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لا يتناسب مع حجم كتلتهم بالقياس لسائر الكتل وحجم تمثيلها في هاتين اللجنتين المحوريتين في عمل المجلس، وصولاً للمطالبة برئاسة اللجنتين او إحداهما على الأقل، وهو ما يواجه بتمسك الرئيسين السابقين للجنتين النائب جورج عدوان والنائب إبراهيم كنعان بموقع كل منهما من جهة، وبموقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر التوافقي مع الكتل الكبرى الأخرى، على تبادل الدعم في تشكيل اللجان ورئاستها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لبنان: محمد رعد للنواب الجدد: منفتحون على كلّ تعاون أيًّا تكن خلفيتكم

نائب لبناني: أميركا تتحمل مسؤولية مصائب اللبنانيين

انقاذ لبنان بانتخاب بري رئيساً للبرلمان واتفاقية تجارة حرة بين الامارات والاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تستعد لتأسيس جمهورية جديدة في 25 يوليو المقبل

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال المغرب

مبادرة صنعاء تكشف الوجه القبيح لتحالف عدوان والمتاجرة بالام اليمنيين

إيران تطرح مشاکل فنیة حول تقرير غروسي بشأن أنشطتها النووية

البرلمان اللبناني ينتخب اليوم اللجان النيابية

خلال أيار الماضي جرائم الاحتلال ضد منازل الفلسطينيين ومنشآتهم بالارقام