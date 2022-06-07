الجزائر تستلم رئاسة مؤتمر للاتحاد العام العربي للتأمين من تونس

العالم - الجزائر

وقد سلم رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين المنتهية ولايته، الأسعد زروق، درع الإتحاد لرئيس الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية بحضور وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان راوية.

وأثنى الرئيس الجديد للاتحاد على المجهودات التي بذلها سلفه التونسي الأسعد زروق خدمة لقطاع التأمين العربي خاصة خلال الأزمة الصحية لكوفيد-19 وكذا في سبيل إرساء وتشجيع سبل التعاون بين الشركات العربية.

وأكد السيد بن ميسية أنه سيعمل على تعزيز مكتسبات الاتحاد العربي والعمل على تنمية السوق العربية للتأمين في ظل التشارك والعمل الجماعي من أجل الصالح العام لشعوب المنطقة العربية.

وتمت مراسم التسليم على هامش المؤتمر الثالث والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين الذي ينعقد تحت شعار "الوضع الجديد وتداعياته على صناعة التأمين: ماهي التحديات وهل من فرص للسوق العربي للتأمين"، الذي تدوم أشغاله ثلاثة أيام ويحضره أزيد من 1200 مشارك من أكثر من 40 دولة منها 20 دولة عربية.