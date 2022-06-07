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البخاري يعود الى بيروت

البخاري يعود الى بيروت
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء أن السفير السعودي وليد بخاري سيعود إلى بيروت في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء المحادثات السعودية ــ الفرنسية الجارية حالياً في جده حول آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك الذي يتكون راسماله مناصفة بين البلدين بقيمة ٧٢ مليون يورو.

العالم - لبنان

وكتبت صحيفة اللواء اللبنانية: عُلم في هذا المجال أن عودة بخاري ستترافق مع إعلان مبادرة سعودية جديدة طال إنتظار اللبنانيين لها، وتقضي برفع إسم لبنان عن لائحة البلدان المُحظّر على مواطنيها السفر إلى السعودية قبل تمضية خمسة عشر يوماً في بلد ثالث، مما يعني عودة حركة السفر بين البلدين إلى زخمها السابق، عشية بدء موسم الصيف.

وترددت أخيرا أنباء عن ان الرياض استدعت سفيرها البخاري لتأنيبه على الهزيمة التي مني بها حلفاءها في لبنان وخاصة فشلهم في تغيير رئيس البرلمان نبيه بري وانتخاب أحد برلمانيهم نائبا له.

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