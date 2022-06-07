شاهد تفاصيل جديدة حول مقتل اللاعب العراقي "حيدر عبد الرزاق"!

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وقال المحامي في تصريحات لقناة "عراق تيوب": "حيدر كان يملك ملعبا خماسيا، وكلف أحد الأشخاص بإدارته، وتسبب هذا الشخص في افتعال مشاكل كثيرة مع أهالي المنطقة، الموجود بها الملعب، ليتدخل حيدر عبد الرزاق ويحتوي المشكلة، قبل أن يبلغ العامل بترك وظيفته".

وأوضح: "على إثر ذلك، أقدم هذا العامل مع مجموعة من إخوته على الاعتداء، بطريقة عنيفة، على اللاعب الدولي الأسبق، ما تسبب له بجراح صعبة للغاية".

وكانت الضربات التي تلقاها حيدر عبدالرزاق (40 عاماً) قد أسفرت عن كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، مكث على إثرهما في العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

من هو حيدر عبد الرزاق؟

بدأ عبد الرزاق مسيرته الكروية مع نادي الطلبة العراقي في 2002، قبل أن ينتقل إلى أندية الأهلي القطري والاتحاد السوري والأنصار وأهلي صيدا اللبنانيين، كما لعب في العراق لفرق دهوك والكرخ والسليمانية، وخاض تجربة احترافية قصيرة للغاية مع نادي أبديغان الأوزبكي، وشارك مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في أثينا عام 2004، أنهاها "أسود الرافدين" في المركز الرابع.

كما قاد المنتخب العراقي الأول للتتويج بلقب دورة ألعاب غرب آسيا، التي أقيمت في قطر عام 2005، ثم حصوله على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت في الأردن عام 2007، ويعد الإنجاز الأبرز في مسيرة عبد الرزاق ومنتخب العراق ككل هو الحصول على لقب كأس آسيا، التي أقيمت عام 2007 في ماليزيا، عقب الفوز على السعودية، وحمل كأس آسيا للشباب عام 2001، كما دافع عن ألوان شباب العراق في كأس العالم بالأرجنتين عام 2001.