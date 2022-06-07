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فصائل المقاومة في غزة تحذر الاحتلال من المساس بالأقصى

فصائل المقاومة في غزة تحذر الاحتلال من المساس بالأقصى
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء 7/6/2022 العدو الصهيوني من المساس بالأقصى وإن الاعتداء لن يمر إلا على أجساد شعبنا ، مشددةً على ان اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر وشعبنا سيفشل مخططاته.

العالم - فلسطين

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة خلال الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي تنظمها في الذكرى ال55 للنكسة ورفضاً للعدوان على الأقصى بعنوان (أقصانا لا هيكلهم) ، موضحةً ان الشعب الفلسطيني الذي شرع سيف القدس يقف شامخاً في وجه الاحتلال.

واعتبرت أن معركة الدفاع عن القدس هي معركة عربية إسلامية عقائدية ، مطالبةً الأمة العربية والإسلامية بمساندة شعبنا في القدس.

من جانبه أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن هذه الوقفة تؤكد مدى الترابط بين أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

واوضح ان النكسة التي حلَّت بشعبنا في العام 1967 هي تراكم للنكبات التي أصابت شعبنا منذ عام 1948 ضمن مسلسل التآمر على شعبنا الفلسطيني ، مثمناً دعم أهلنا في غزة للمرابطين في القدس والأقصى.

وطالب صبري بمواصلة الدعم للمرابطين في المسجد الأقصى ، مؤكدةً على حقنا الشرعي في الأقصى وإن انتهاكات الاحتلال نتيجة للصمت العربي.

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فصائل المقاومة في غزة تحذر الاحتلال من المساس بالأقصى

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