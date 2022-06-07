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الحكومة التونسية تقدم خطة إصلاح لدعم اقتصاد البلاد

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

ثلاثة عشر وزيرا من الحكومة التونسية حضروا لتقديم أبرز نقاط البرنامج الوطني للاصلاحات في مؤتمر غابت عنه رئيسة الحكومة نجلاء بودن. 

العالم - خاص بالعالم

برنامج كانت أبرز فصوله دفع الاستثمار ومراجعة الأجور واصلاح منظومة الدعم ورقمنة الإدارة و مقاومة الفساد

وزيرة المالية تحدثت عن مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد من أجل انطلاق المفاوضات

الوزراء الحاضرون قللوا من شأن الخلاف بين الحكومة و اتحاد الشغل مرجحين التوصل إلى اتفاق قبل موعد الاضراب العام في القطاع العام المقرر في 16 من هذا الشهر.

فيما طلب الرئيس قيس سعيد من وزيرة العدل اقتطاع ايام الاضراب من رواتب القضاة المضربين يتصاعد التوتر تزامنا مع توقع قيام سعيد بتسخير أعوان للعمل يوم الاضراب الذي يشنه اتحاد الشغل.

تواصل الأزمة السياسية سيقلص نسبة التفاؤل الحكومي بنتائج الاصلاحات المنتظرة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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