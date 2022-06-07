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رئيس أركان الجيش العراقي يشدد على استمرار العمليات الاعتراضية ضد "داعش"

رئيس أركان الجيش العراقي يشدد على استمرار العمليات الاعتراضية ضد
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله ، اليوم الثلاثاء، على الاستمرار بالعمليات التعرضية ضد أوكار عصابات داعش الارهابية في ديالى.

العالم - العراق

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله وصل اليوم الى محافظة ديالى"، مشيراً الى أن "يارالله تفقد قاطع عمليات ديالى والتقى بالقادة العسكريين والاجهزة الاستخبارية".

وشدد يارالله على "الاستمرار بالعمليات التعرضية على ما تبقى من اوكار عصابات داعش الارهابية وعدم اعطاء اي فرصة للمجاميع الارهابية لتنفيذ اي عملية اجرامية تستهدف امن واستقرار المواطنين في محافظة ديالى"، مطالباً "القطعات العسكرية بالتنسيق العالي مع قيادة عمليات صلاح الدين وكركوك للحد من اي عمليات تسلل او هروب للارهابيين عبر الحدود الادارية المتداخلة بين هذه المحافظات".

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