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حماس تدين بشدة الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بالضفة

حماس تدين بشدة الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة بالضفة
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، والتي كان آخرها الليلة الماضية في رام الله، وطالت عدداً من المواطنين، بعد الاعتداء عليهم.

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية جريمة تتنافى مع أخلاقنا الوطنية ولا تخدم إلا الاحتلال.

وأضافت أنّ "واجب السلطة في ظلّ الواقع المؤلم الذي يحاول الاحتلال فرضه في أرضنا، هو حماية شعبنا، وتحصينه أمام جرائم المحتل، لا إضعافه وكشف ظهره عبر سياسة الملاحقة والتضييق والاعتقالات الظالمة والتنسيق الأمني، الذي يخدم مصالح الاحتلال، ولا يساهم في وحدة الصف الوطني".

وتابعت أنّ السلطة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، برفع يد أجهزتها الأمنية الغليظة عن أبناء شعبنا، والمشاركة الحقيقية في معركة الدفاع عن مقدساتنا وحقوق شعبنا الوطنية.

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