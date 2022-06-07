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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: اذا صدر قرار عن مجلس محافظي الوكالة الذرية سنعيد النظر في المفاوضات النووية
المستشار الألماني أولاف شولتس: روسيا لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها
مراسلة العالم: القضاة التونسيون يمضون لليوم الثاني في اضرابهم احتجحاجا على قرار الرئيس سعيد عزل 67 منهم
مراسلة العالم: الرئيس سعيد هدد بالاقتطاع من اجور القضاة المضربين
مراسلة العالم: القضاة التونسيون يمضون لليوم الثاني في اضرابهم احتجحاجا على قرار الرئيس سعيد عزل 67 منهم
تعطل جلسات المحاكم بسبب إضراب القضاة لمدة أسبوع
أ ف ب : أوكرانيا ترفض زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة نووية خاضعة لسيطرة القوات الروسية
رويترز: الرئيس التونسي يدعو وزيرة العدل لخصم أيام من أجور القضاة ويهدد بعقوبات أخرى ضدهم بعد أن بدأوا إضرابا لأسبوع
أ ف ب: حزب المحافظين يبدأ التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
الشيخ قاسم: حزب الله تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات وهو يشجعها على الإسراع في ذلك لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلَّقا
رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: اذا صدر قرار عن مجلس محافظي الوكالة الذرية سنعيد النظر في المفاوضات النووية
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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