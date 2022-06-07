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رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني: اذا صدر قرار عن مجلس محافظي الوكالة الذرية سنعيد النظر في المفاوضات النووية

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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