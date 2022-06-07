إيران ونيجيريا توقعان عدة اتفاقيات ووثائق للتعاون الثنائي

العالم - إيران



وقال قنادزاده في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع السادس للجنة التعاون المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية: هنالك العديد من اتفاقيات ووثائق التعاون الثنائي الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيجيريا، وسيتم خلال الاجتماع الجاري للجنة المشتركة توقيع ومتابعة تنفيذ عدد آخر أيضا.

وأشار إلى الموقع الجغرافي لكلا البلدين في قارتين كبيرتين في العالم حيث تتبوأ نيجيريا مكانة اقتصادية كبرى في القارة الإفريقية وتعتبر من الشركاء الذين يتميزون بقيمة كبيرة لإيران.

وشدد مدیر مكتب الشؤون الافريقية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية على أن كل من إيران ونيجيريا لديهما قواسم اقتصادية وسياسية وثقافية مشتركة، لافتا إلى عضوية كلا البلدين في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد قائلا أن: البلدين لديهما مصادر غنية من النفط والغاز وهما عضوان في منظمة (أوبك) ويمتلكان أكثر من 15% من أسهم بنك التنمية الإسلامي إضافة إلى أنهما عضوان في منظمة D8 وبينهما قواسم مشتركة ثقافية وسياسية لذا فإنه ونظرا لهذا الحجم من المشتركات فإننا نأمل بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية.

وعلى صعيد متصل أعلن سفير جمهورية نيجيريا الفيدرالية لدى طهران سلیمان یاکوبو سنتورکي أن العلاقات الاقتصادية بين إیران و نیجيریا ستشهد المزيد من التطور مشيرا إلى استعداد كلا البلدين لإزالة العراقيل التي تعترض سبيل تطور هذه العلاقات.

وأعرب السفير النيجيري الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء أمام الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين إيران وجمهورية نيجيريا الفيدرالية عن أمله بأن تتكلل أعمال الاجتماع بالنجاح مشيرا إلى أنه رأى لدى كلا الجانبين الإيراني والنيجيري قرارا حازما لبلوغ المحادثات إلى نتائج مثمرة.

بدوره أكد المدير العام بوزارة الخارجية النيجيرية مصطفى موكايلا أهمية بلوغ كلا الجانبين إلى الهدف الذي تتطلع إليه اللجنة المشتركة موضحا أن التعاون بين إيران ونيجيريا كونهما عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنظمة المؤتمر الإسلامي سيسفر عن التعاون الاقتصادي والتنمية والسلام للدول الأخرى.

وتابع قائلا: عملنا خلال يومين من انعقاد هذا الاجتماع على مواضيع لم تحظ بالاهتمام لسنوات ولم تتم مناقشتها في المحادثات الثنائية.

وأكد استعداد الجانب النيجيري للمحادثات مع إيران والتعاون التام مع الجانب الإيراني موضحا أن بلاده تسعى لإيصال القضايا المشتركة إلى النتيجة المتوخاة.