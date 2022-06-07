الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

موريتانيا تحظر الاجتماعات القبلية والشرائحية للحد من الطائفية

موريتانيا تحظر الاجتماعات القبلية والشرائحية للحد من الطائفية
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

منعت وزارة الداخلية الموريتانية الاجتماعات القبلية والشرائحية، وحظرت ترخيصها في خطوة للحد من الزخم والوتيرة المتنامية للقبلية والجهوية والطائفية في البلاد .

العالم - موريتانيا

وأصدر وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين تعميما إلى ولاة الولايات وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية، بمنع ترخيص أي تظاهرة، أو نشاط أو اجتماع، إلا لجهة مخولة قانونياً مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا الوزير في التعميم اليوم الثلاثاء "للوقوف بحزم وصرامة أمام كل أشكال الدعوات العرقية والفئوية أو الشرائحية مهما كان مصدرها أو الوسيلة المستخدمة فيها، والسهر على تطبيق والنصوص المعمول بها في هذا المجال".

وتشهد موريتانيا مداً قبلياً وجهوياً وشرائحياً متزايداً غذته وسائل التواصل الاجتماعي والتسجيلات الصوتية.

ويتكون المجتمع الموريتاني من أعراق وشرائح، منها العرب، والبربر والعرب السمر،"الأرقاء السابقون"، والأفارقة بمختلف عرقياتهم وشريحة الصناع التقليديين.

روابط ذات صلة

تعزيز التعاون المشترك بين "موريتانيا والجزائر" في مجال الطاقة

إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى المحاكمة بتهم الفساد

موريتانيا تقدم مليون دولار كمساهمة في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. هل يعول اللبنانيون على وساطة هوكشتاين؟ 

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-06-2022

المقاومة و'كاريش' والخط 29.. وكل الخيارات متاحة

بالفيديو.. قسد تبدي استعدادها للتنسيق مع القوات السورية لصدّ أيّ غزو تركي

بالفيديو.. مجلس النواب اللبناني يناقش خططاً لإخراج لبنان من أزمته الإقتصادية

زيلينسكي يجدد رغبته في الحوار مع بوتين