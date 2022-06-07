موريتانيا تحظر الاجتماعات القبلية والشرائحية للحد من الطائفية

العالم - موريتانيا

وأصدر وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين تعميما إلى ولاة الولايات وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية، بمنع ترخيص أي تظاهرة، أو نشاط أو اجتماع، إلا لجهة مخولة قانونياً مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.



ودعا الوزير في التعميم اليوم الثلاثاء "للوقوف بحزم وصرامة أمام كل أشكال الدعوات العرقية والفئوية أو الشرائحية مهما كان مصدرها أو الوسيلة المستخدمة فيها، والسهر على تطبيق والنصوص المعمول بها في هذا المجال".



وتشهد موريتانيا مداً قبلياً وجهوياً وشرائحياً متزايداً غذته وسائل التواصل الاجتماعي والتسجيلات الصوتية.



ويتكون المجتمع الموريتاني من أعراق وشرائح، منها العرب، والبربر والعرب السمر،"الأرقاء السابقون"، والأفارقة بمختلف عرقياتهم وشريحة الصناع التقليديين.