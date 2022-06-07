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بوتين يعلن السيطرة على التضخم في روسيا

بوتين يعلن السيطرة على التضخم في روسيا
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنّه "تمت السيطرة على التضخم في روسيا".

العالم- روسيا

وأردف بوتين خلال الاجتماع بشأن القضايا الاقتصادية أنّ "في هذه الحالة هناك إيجابيات وسلبيات"، معقباً: "لذلك من الضروري تحليل الوضع بأكثر الطرق دقة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب".

وفي 23 أيار/مايو، أكد الرئيس الروسي أنّ اقتصاد بلاده "صَمَد بحزم" أمام العقوبات الغربية، مشدداً على أنّ "الوضع الحالي يتطلّب اهتماماً خاصاً من الكتلة الاقتصادية للحكومة".

كما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، منذ أيام، أنّ من الممكن تعويض الخسائر التي ستنجم عن الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي إلى أوروبا، لافتاً إلى أنّ تلك العقوبات "قد تعود بالنفع على اقتصاد روسيا".

وأفاد البنك المركزي الروسي، الخميس الماضي، بأنّ احتياطيات روسيا الدولية زادت في أسبوع بنسبة 1.1% أو ما يعادل 6.2 مليار دولار وبلغت 589.6 مليار دولار في 27 أيار/مايو الماضي.

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