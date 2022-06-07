الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

زيلينسكي يجدد رغبته في الحوار مع بوتين

زيلينسكي يجدد رغبته في الحوار مع بوتين
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مجددا عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع بوتين، وفق ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

العالم- الأزمة الأوكرانية

وقالت الصحيفة، التي نظمت مؤتمرا بالفيديو مع رئيس أوكرانيا، إن "زيلينسكي قال إن "النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة"، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه منفتح على محادثات السلام مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين". كما أشار زيلينسكي إلى أن الجمود في الصراع مع روسيا "ليس خيارا" بالنسبة لكييف، داعيا الغرب مرة أخرى إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتتفاوض أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى تسوية دبلوماسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية تقريبا، لكن الحوار توقف في أبريل الماضي. وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق بأن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف إلى أن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة، الأمر الذي يجعل من غير الممكن فهم ما تريده.

روابط ذات صلة

زيلينسكي يعترف باستسلام 2500 جندي في آزوفستال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. هل يعول اللبنانيون على وساطة هوكشتاين؟ 

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-06-2022

المقاومة و'كاريش' والخط 29.. وكل الخيارات متاحة

بالفيديو.. قسد تبدي استعدادها للتنسيق مع القوات السورية لصدّ أيّ غزو تركي

بالفيديو.. مجلس النواب اللبناني يناقش خططاً لإخراج لبنان من أزمته الإقتصادية

زيلينسكي يجدد رغبته في الحوار مع بوتين