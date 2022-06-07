زيلينسكي يجدد رغبته في الحوار مع بوتين

العالم- الأزمة الأوكرانية

وقالت الصحيفة، التي نظمت مؤتمرا بالفيديو مع رئيس أوكرانيا، إن "زيلينسكي قال إن "النصر يجب أن يتحقق في ساحة المعركة"، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه منفتح على محادثات السلام مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين". كما أشار زيلينسكي إلى أن الجمود في الصراع مع روسيا "ليس خيارا" بالنسبة لكييف، داعيا الغرب مرة أخرى إلى تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتتفاوض أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى تسوية دبلوماسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية تقريبا، لكن الحوار توقف في أبريل الماضي. وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق بأن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف إلى أن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة، الأمر الذي يجعل من غير الممكن فهم ما تريده.