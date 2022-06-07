الكاظمي يعلن القبض على 5 موظفين كبار متهمين بتسريب أسئلة الامتحانات

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي في بغداد إن "تسريب الاسئلة شيء معيب في بلد هو منبع الكلمة وتم القبض على 5 من كبار الموظفين متهمين بتسريبها والهدف كان خلق بلبلة".مضيفا "نحتاج الى تغيير المناهج العلمية في الشكل والمضمون لمواكبة التطور".

وأشار رئيس الوزراء متحدثاً عن الوضع المالي "شهرياً، تذهب 5 مليار دولار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها، وهناك مليارا دولار مصاريف تشغيلية والمجموع 7 مليارات دولار وسنوياً 84 مليار دولار".

ولفت إلى أنه "خلال سنتين من عمر الحكومة كان احتياطي البنك المركزي أقل من 50 مليار دولار والآن وصل إلى 76 مليار دولار، ونعدكم بنهاية السنة سيصل إلى 90 مليار دولار".

وأكد أن "الحكومة اتت في ظروف صعبة جدا بعد تظاهرات تشرين والشباب كان يطالب بالإصلاح السياسي مع انهيار أسعار النفط ودخول جائحة كورونا، وقبلنا التكليف من أجل عيون العراقيين وأسسنا لانتخابات نزيهة".

وحذر من أن "الانسداد السياسي يؤثر على اداء الحكومة، وهناك من يحاول تحميلها فشل الأخرين، وعمرها سنتين فقط ولا نتحمل فشل 17 سنة والحكومة نجحت في كثير من المشاريع والبعض منها يحتاج إلى وقت".

وعن ملف الطاقة قال الكاظمي إن "الكهرباء كانت تدار بطريقة عبثية وكل ديون الغاز الإيراني في الحكومات السابقة والحكومة الحالية لم تستدن وانما سددت البعض منها، ونعمل على الربط الكهربائي مع دول الجوار".

وكشف كذلك عن عزم الحكومة وضع حجر الأساس لـ 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية.

وفي ملف الأمن الغذائي أوضح الكاظمي، لدينا مبالغ جيدة من الفائض النفطي ولكن بحاجة إلى قانون لصرف تلك الاموال لذلك قدمنا قانون الامن الغذائي".

وأضاف "نحتاج الى هذا القانون لدعم بعض الشرائح والملفات وهو لايغني عن الموازنة".

وأكد أن "الحكومة أصدرت قبل 3 أشهر قرارات لضبط أسعار المواد الغذائية ونتابع السوق للمحافظة على الأسعار ونحذر المتلاعبين بها".

وعن العلاقات الخارجية ودور العراق الإقليمي أكد الكاظمي إن "العراق لعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الدول الأقليمية من خلال استضافة الحوار بين السعودية وإيران وهناك تقدم في العلاقات".

وفي ملف الأمن أكد رئيس الوزراء " يوميا لدينا عمليات أمنية للقضاء على الإرهابيين، الوضع الامني على الحدود العراقية – السورية جيد وتحقق إنجاز جزء كبير من السياج الأمني على الحدود، وللأسف هنالك من يحاول المتاجرة في الملف الأمني".

وبخصوص جلسة مجلس الوزراء اليوم أوضح الكاظمي إن "المجلس ناقش اليوم ملف الصحة من خلال استضافة وكيل الوزارة وقدم تقريراً عن الحمى النزفية وجدري القردة وناقشنا أيضا نقص الطاقة الكهربائية وقرر المجلس تزويد المحافظات بالوقود وأكدنا على تجهيز الكاز للمولدات الأهلية".

وأشار إلى أن "اجتماع اليوم ناقش كذلك دعم القطاع السياحي من خلال ورقة قدمتها وزارة الثقافة والسياحة".

هذا وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم، زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران بمقدار 5 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرة الى أن الجانب الإيراني لمس جدية العراق في التعامل وإشعار الرأي العام والحكومة والبرلمان بضرورة تسديد المستحقات.

وأمس الاثنين، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تخصيص الأموال اللازمة لتسديد الديون الإيرانية المترتبة لتورد الغاز الى العراق.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار.