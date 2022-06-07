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لعمامرة يؤكد على مبادرة الجزائر لإدارة الأزمات بمحيطها الجيوسياسي

لعمامرة يؤكد على مبادرة الجزائر لإدارة الأزمات بمحيطها الجيوسياسي
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده طرف فاعل في كل المساعي الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار، خاصة في محيطها الجيوسياسي، لا سيما من خلال تفعيل دور دول الجوار في تسوية الأزمات في المنطقة، وتفضيل الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية.

العالم - الجزائر

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، اليوم، للمدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات التابعة لمؤسسة "مارتي آتيساري" للسلام، جان تالاس، والتي تعتبر من أبرز المراكز الفكرية في فنلندا وفي العالم في مجال ممارسة الوساطة لحل النزاعات الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية؛ وفي مقدمتها الأوضاع في كل من ليبيا، مالي، وفلسطين، وكذلك الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على كل دول العالم.

في هذا الصدد، أشاد المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات بدور الجزائر الفعّال في حل النزاعات لاسيما في المنطقة، مثمّنًا مواقفها المبدئية الداعية للحلول السلمية، وتغليب لغة الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى دورها في الدفاع عن القضايا العادلة والدفاع عن مصالح الدول والشعوب الإفريقية والعربية.

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