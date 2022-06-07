وزيرة الخارجية الألمانية: برلين لن تعترف بـ'طالبان'

العالم- أوروبا

وأضافت "لم تعترف أي حكومة أجنبية رسميا بحركة طالبان منذ أن سيطرت على أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة بعد عقدين من الحرب"، حسب قولها.

وقالت ببربوك، في مؤتمر صحافي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد المجاورة لأفغانستان: "عندما ننظر عبر الحدود يكون الوضع مريعا" حسب تعبيرها.

وحذرت من أن أزمة إنسانية واقتصادية تلوح في الأفق في بلد قالت" إن الفتيات فيه محرومات من التعليم والنساء مستبعدات من الحياة العامة وتتعرض فيه الأصوات المعارضة للقمع. ودعت بيربوك العالم إلى الوحدة من أجل الضغط على "طالبان" على حد قولها.

من جهتها، توعدت الولايات المتحدة الشهر الماضي "باتخاذ خطوات من أجل زيادة الضغط على حكومة "طالبان" الأفغانية للتراجع عن بعض قراراتها الأخيرة التي تقيد حقوق النساء والفتيات، ما لم تظهر الجماعة المتشددة أي علامة على إلغاء الخطوات من تلقاء نفسها حسب تعبيرها".

وجعل المجتمع الدولي تعليم الفتيات مطلباً رئيسياً لأي اعتراف مستقبلي بحكم طالبان التي استلمت الحكم في البلاد، في أغسطس/آب، عقب انسحاب القوات الأجنبية، إلا أنّ الحركة فرضت قيوداً على عمل الفتيات والنساء وسفرهن ما لم يكن برفقة محرم من الذكور، كما منعت معظم الفتيات من الذهاب إلى المدارس بعد الصف السابع.