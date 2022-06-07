الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-06-2022

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-06-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-06-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرة الخارجية الألمانية: برلين لن تعترف بـ'طالبان'

شاهد..مناورات ليلية ضخمة للجيش الجزائري في مناطق حدودية مع المغرب

الاحتلال يمدد اعتقال والد الشهيد المنفذ لعملية "بني براك"

لعمامرة يؤكد على مبادرة الجزائر لإدارة الأزمات بمحيطها الجيوسياسي

سيدة سعودية تبكي بحرقة بعد طردها من منزلها: 'فينك يا بن سلمان'!

فشل تلو الاخر يضرب حكومة الاحتلال