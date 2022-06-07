لجنة الصداقة السورية الفنزويلية تبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

العالم - سوريا

وأشار رئيس وأعضاء اللجنة إلى أهمية العلاقات السورية الفنزويلية المتجذرة والعميقة مثمنين عالياً وقوف فنزويلا قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب سورية طيلة سنوات الحرب الإرهابية التي تشن ضدها.

من جانبه أكد غوميز أن العلاقات القوية بين البلدين تعد تجسيداً حقيقياً لإرادة الشعبين الصديقين الفنزويلي والسوري مبينا أهمية الاستمرار في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بمختلف جوانبها بين البلدين الصديقين.

ودعا غوميز إلى تبادل الزيارات بين البرلمانيين في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز الخبرات وتعميق العلاقات الثنائية.