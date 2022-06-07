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وفد حكومي من جمهورية دونيتسك الشعبية يزور سوريا

وفد حكومي من جمهورية دونيتسك الشعبية يزور سوريا
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية إن وفدا من الجمهورية وصل إلى العاصمة دمشق لعقد اجتماعات مع المسؤولين السوريين.

العالم - سوريا

هذا ووصل الوفد يوم الاثنين ويضم وزير الثقافة في الجمهورية ميخائيل زيلتياكوف، والنائب الأول لوزير خارجية الجمهورية سيرغي بيريزادا، بالإضافة إلى شخصيات ثقافية في الجمهورية.

ونشرت وزارة خارجية الجمهورية بيانا لها على "تلغرام"، جاء فيه:"عقد الاجتماع الأول للمندوبين خلال الزيارة بالاشتراك مع وزيرة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، لبانة مشوح، حيث ناقش الطرفان خلال الاجتماع تطوير التعاون في مجال الثقافة والفن. وتم إيلاء اهتمام خاص، لبحث إمكانية جولات فرق مبدعة من دونباس وسوريا وإقامة فعاليات مشتركة".

وبحسب بيان للوزارة، فقد عقد اليوم الثلاثاء، لقاء مع مهدي دخل الله، عضو القيادة القطرية لحزب البعث، حيث تمت مناقشة تطوير العلاقات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها وخطط التعاون الأخرى.

وخلال زيارة وفد مجلس النواب إلى دمشق، ستعقد اجتماعات مع ممثلين عن الوزارات والإدارات والمؤسسات السورية.

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