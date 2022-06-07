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وزارة الدفاع التركية: وزيرا الدفاع الروسي والتركي ناقشا هاتفيا إقامة ممر محتمل لتصدير الحبوب من أوكرانيا وكذلك الأوضاع في شمال سوريا

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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