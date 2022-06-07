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اللجنة العسكرية الثلاثية بالسودان تؤكد دعمها للحوار والعمل على إنجاحه

اللجنة العسكرية الثلاثية بالسودان تؤكد دعمها للحوار والعمل على إنجاحه
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أكدت اللجنة العسكرية الثلاثية بالسودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوية عضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق إبراهيم جابر، دعمها الكامل لجهود الآلية الثلاثية الميسرة للحوار بين الأطراف السودانية والعمل على إنجاحه.

العالم - السودان

والتقت اللجنة العسكرية الثلاثية، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية السفيرة مولي في، والوفد المرافق لها، بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، علي بن حسن بن جعفر.

وبحث اللقاء آخر الترتيبات لعملية الحوار السوداني المباشر، الذي تيسره الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة ، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، والمقرر انطلاقه يوم غد الإربعاء.

وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية السودانية السفير كمال بشير، في تصريح صحفي، إن اللقاء أكد على دعم عمل الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني في تعزيز التقارب بين الأطراف السودانية لإنجاح الفترة الانتقالية، والتوصل إلى توافق يفضي إلى تكوين حكومة مدنية.

وأضاف أن اللقاء المهم، تطرق لعدد من التفاصيل المتعلقة بانطلاق الحوار المباشر بين الأطراف الوطنية السودانية.

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