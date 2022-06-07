تفاصيل اعتداء المستوطنين على كنيسة البطريركية الأورشليمية

العالم- فلسطين

وأوضحت البطريركية الأورشليمية، أن حوالي 50 مستوطنا اقتحموا البوابة والحواجز واعتدوا على الكنيسة ودنسوها.

وأضافت البطريركية، في بيان لها اطلعت عليه معا، أن المستوطنين هددوا الحارس الذي عينته البطريركية قائلين "نحن نعلم أين تسكن وسنقتلك".

وأكدت البطريركية، أن هذا النوع من التعدي والترهيب والتهديد قد حدث مرارا وتكرارا في هذه الكنيسة، وينتهك قداستها وإستمرارية الوجود المسيحي هناك منذ العشاء الأخير ويوم الخمسين.

وأوضحت البطريركية في بيان لها أن الحارس تمكن من الاتصال بالشرطة التي جاءت وتدخلت لاستعادة النظام.

واحتجت البطريركية الأورشليمية بشدة على هذا السلوك غير المقبول، مؤكدة أنها ستبذل قصار جهدها لتحقيق العدالة لحقوقها وعامليها.

ولفتت إنها رفعت الشكوى إلى الشرطة من قبل رئيس اللجنة المالية والوكيل البطريركي سيادة متروبوليت كابيتولياذا المطران إيسيخوس، الذي طالب الشرطة ببذل كل ما في وسعها للعثور على المخربين وتحقيق العدالة، من أجل سلام المسيحيين، خاصة مع اقتراب عيد العنصرة المقدس الأحد المقبل وعيد الروح القدس يوم الاثنين.