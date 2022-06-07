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الجيش المغربي يتسلم اسلحة متطورة من جمهورية التشيك

الجيش المغربي يتسلم اسلحة متطورة من جمهورية التشيك
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

توصل الجيش المغربي بشحنة من أسلحة عسكرية تشيكية عبارة عن دبابات من نوع "T-72M"، والتي حطت الرحال مؤخرا في ميناء الدار البيضاء قبل نقلها لقواعدها العسكرية.

العالم - المغرب

وذكر موقع "defense-arab" المختص في التسلح والأخبار العسكرية، أنه حسب تقرير الأمم المتحدة حول صادرات السلاح لسنة 2021 ، فقد قامت جمهورية التشيك بتسليم 14 دبابة “T-72M” للجيش المغربي.

واضاف المصدر ذاته، أن "T-72M" التشيكية هي نسخة متقدمة من الدبابة الروسية "T-72A" ذات التدريع الضعيف، والتي كانت تصنع بترخيص بتشيكوسلوفاكيا سابقا.

وأفاد الموقع نقلا عن خبير عسكري، بأن هدف شراء 14 دبابة من نوع "T-72M" له علاقة بتدريب أطقم جدد على دبابات "T-72B"، وجزء آخر سيذهب لمركز تدريب المدرعات، كون أن دبابات "T-72" العاملة لدى المغرب ستنهي مهامها بعد سنوات من الاستخدام داخل الأسطول العسكرية البرية للمملكة، لمكان آخر لتحل مكانها الدبابة الأمريكية أبرامز "M1A2".

وأشار “الدفاع العربي” إلى أن الجيش المغربي يمتلك حاليا دبابات أخرى متطورة، من أبرزها دبابات “VT1A” وهي نسخة أكثر تطورًا من دبابة "الخالد" الباكستانية حيث تمتلك تقنية هانتر كيل و"Battle management" وأجهزة رؤيا متطورة، بالإضافة للدبابات الأمريكية الصنع؛ الأبرامز من فئتي "M1A2" و"M1A1 SA".

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