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اشتية ينتقد ازدواجية المعايير الدولية تجاه التعصيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين

اشتية ينتقد ازدواجية المعايير الدولية تجاه التعصيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية مع نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، الوضع السياسي وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

العالم- فلسطين

كما بحث العلاقات الثنائية ودعم ألمانيا لمشاريع الطاقة في فلسطين، وذلك بحضور كل من وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، وممثل ألمانيا لدى فلسطين اوليفر اوفتشا.

ووضع اشتية، هابيك في صورة التصعيد الإسرائيلي بالقدس، وتوفير الحماية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وكذلك سياسة إعدام الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال من الفلسطينيين.

وقال اشتية إن الغضب يسود المزاج العام في فلسطين، بسبب التصعيد الإسرائيلي والفراغ السياسي وازدواجية المعايير الدولية والصمت تجاه ما يحدث بفلسطين، والتبعات الاقتصادية للأزمات الدولية وارتفاع الأسعار.

وبحث الجانبان إمكانية توفير الدعم الألماني لتعزيز اعتماد فلسطين على الطاقة المتجددة، لا سيما في المخيمات.

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اشتية ينتقد ازدواجية المعايير الدولية تجاه التعصيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين

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