الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع

تركيا: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

رفضت تركيا التقييمات الواردة بشأنها في تقرير البرلمان الأوروبي لعام 2021، معتبرة أنها "مبنية على أحكام مسبقة ومنفصلة عن الواقع".

العالم - تركيا

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضافت الوزارة: "لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير".

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة.

وأوضح البيان أن التوقعات الأساسية لأنقرة من البرلمان الأوروبي هي ألا يكون أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق.

وحثت الوزارة البرلمان على أن يظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.

يذكر أن التقرير قرر أن هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم.

روابط ذات صلة

3 ملفات رئيسية على طاولة مباحثات لافروف وجاووش أوغلو

تركيا: نرفض عضوية دول بالناتو لم تتخذ موقفا صارما حيال الإرهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبدالسلام: اللجنة العسكرية تغادر عمّان وتعود إلى صنعاء

الحشد الشعبي يطيح بإرهابي خطير ينتمي لداعش في كركوك

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل حادث القطار شرقي ايران

إستمرار الأزمة السياسية في تونس

تركيا: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع

ارتفاع حصیلة ضحايا حادث القطار في طبس إلی17 قتیلا