تركيا: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا منفصل عن الواقع

العالم - تركيا

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي اعتمد في وقت سابق اليوم التقرير السنوي لعام 2021 حول تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضافت الوزارة: "لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير".

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة.

وأوضح البيان أن التوقعات الأساسية لأنقرة من البرلمان الأوروبي هي ألا يكون أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق.

وحثت الوزارة البرلمان على أن يظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام.

يذكر أن التقرير قرر أن هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم.