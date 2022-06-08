بالكذب .. السعودية تغطي على تهريب امراءها للمخدرات

العالم - انقلاب الصورة

ونقلت وسائل اعلام وتقارير عالمية وعربية عن تعاطي الشباب والنساء للمخدرات بشكل واسع داخل المجتع السعودي.

ولكن السعودية بدل ان تكافح آفة المخدرات داخل مجتمعها، اوعزت الى قنواتها واعلامها بالهجوم المتواصل على حزب الله لتشيوه صورته من خلال بث الاكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، لتزعم بان حزب الله يتاجر بالمخدرات، من هذه الوسائل قناة العربية التابعة للسعودية،؛ لذا إتهمت العلاقات الإعلامية في حزب الله قناة العربية التابعة، بأنها دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة الإتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والإتجار بها والترويج لها، بهدف الإساؤة إلى حزب الله وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العالم.

وقال حزب الله في بيان له، بان كل تلك المزاعم تاتي خدمة للعدو الاسرائيلي ومشاريع التطبيع المذلة معه، على الوقائع الدامغة بتورط كبار الامراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون، والتي شهد مطار بيروت الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود.