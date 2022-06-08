الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالكذب .. السعودية تغطي على تهريب امراءها للمخدرات

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

انتشرت بشكل كبير ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب والنساء داخل المجتمع السعودي.

العالم - انقلاب الصورة

ونقلت وسائل اعلام وتقارير عالمية وعربية عن تعاطي الشباب والنساء للمخدرات بشكل واسع داخل المجتع السعودي.

ولكن السعودية بدل ان تكافح آفة المخدرات داخل مجتمعها، اوعزت الى قنواتها واعلامها بالهجوم المتواصل على حزب الله لتشيوه صورته من خلال بث الاكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، لتزعم بان حزب الله يتاجر بالمخدرات، من هذه الوسائل قناة العربية التابعة للسعودية،؛ لذا إتهمت العلاقات الإعلامية في حزب الله قناة العربية التابعة، بأنها دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة الإتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والإتجار بها والترويج لها، بهدف الإساؤة إلى حزب الله وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العالم.

وقال حزب الله في بيان له، بان كل تلك المزاعم تاتي خدمة للعدو الاسرائيلي ومشاريع التطبيع المذلة معه، على الوقائع الدامغة بتورط كبار الامراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون، والتي شهد مطار بيروت الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سعودي اعتُقل 22 شهرا ولم يعرف ما تهمته!

ابن سلمان يوشك على السقوط في بئر الخيانة رسميا .. هل اقترب التطبيع العلني؟

ارتباك أميركي يعلّق 'النصر' السعودي: بايدن يتأخّر على ابن سلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محافظ تعز: عدم تفهم العدوان لمبادرة الفريق الوطني يكشف تعنته أمام أبناء تعز

مصرع 10 اشخاص في حادث خروج قطار عن سكته شمال شرق ايران

ملامح إحتضار اقتصادي في السودان يلوح في الأفق

لافروف: يجب جعل منظمة معاهدة الأمن الجماعي عامل توازن في المنطقة الأوروأطلسية

الكونغرس الأمريكي يحقق في إخفاء إدارة ترامب هدايا من حكومات أجنبية

'ديلي تلغراف': بريطانيا وعدت أوكرانيا بتزويدها بصواريخ 'بريمستون' لفتح الموانئ