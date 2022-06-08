الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عدد ضحايا خروج قطار متجه من مدينة مشهد إلى مدينة يزد عن مساره يصل إلى 17 شخصا

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن سبب تطبيع "خادم الحرمين الشريفين" مع محتلي أولى القبلتين وثالث الحرمين!

قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي شؤون الحج في ايران

حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شاهد بالفيديو.. الغرب يعلم مدی جدية بوتين وسيتراجع عن هذا القرار..

شاهد.. معرض السياحة الأول للدول الاسلامية في طهران

محافظ تعز: عدم تفهم العدوان لمبادرة الفريق الوطني يكشف تعنته أمام أبناء تعز