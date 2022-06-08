الغرب يعلم مدی جدية بوتين وسيتراجع عن هذا القرار..

العالم - خاص بالعالم

وقال عيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الولايات المتحدة والغرب لايزالوا مستمرون في استنزاف روسيا في الحرب الاوكرانية والرئيس الروسي بوتين يتعامل مع هذا الموقف بما يتناسب به.

وأكد عید ان بوتين هو المستفيد من استمرار الحرب، فكل ما زادت وتيرة القتال بالتوقيت، كلما زاد الوضع الدولي تأزماً كما هو حاصل الان في موضوع القمح وتهديد الامن الغذائي العالمي، بحيث أصبح الوضع في اوروبا والولايات المتحدة كارثي.

وتنبأ بفشل سياسة الولايات المتحدة والغرب في الضغط علی روسيا، مؤكداً ان هذه المعركة بالنسبة الی پوتين عبارة عن معركة موت أو حياة وبوتين لايستطيع ان يخرج منها الا منتصراً وهو حتی الان منتصر.

وأكد ان التصعيد الاخير المتمثل بإرسال صواريخ بعيدة المدی الی اوكرانيا سوف ينعكس سلباً علی اوروبا واميركا ومن الممكن ان يتراجعوا عن هذا القرار لأنهم يدركون ان بوتين جاد جداً في هذا الموضوع ولن يسمح بتزويد اوكرانيا بهذه الصواريخ.