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الشرطة الهندية تعتقل قياديا في الحزب الحاكم بعد تصريحاته المعادية للمسلمين

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

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