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اعتقال نساء مغربيات متورطات في بيع أدوية محظورة

اعتقال نساء مغربيات متورطات في بيع أدوية محظورة
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بحوالي 70 كلم، 5 نساء بتهمة بيع أدوية غير محظورة عبر الإنترنت.

العالم - المغرب

وخلف اعتقال 5 نساء ينشطن في هذا المجال، ارتياحا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء وباحثين في المجال الصحي والصيدلاني.

واعتبر هؤلاء تدخل الجهات الأمنية وإيقاف شبكات متخصصة في تسويق الأدوية المغشوشة والمهربة عبر الإنترنت من شأنه أن يضع حدا لظاهرة تتسبب في أخطار ومضاعفات صحية وأحيانا قد تؤدي إلى الوفاة.

وجاء اعتقال هؤلاء النساء للاشتباه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت مصادر إن اعتقال النساء الخمسة جاء بعد أن رصدت مصالح الأمن الوطني إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 400 و500 دولار، مما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهن الرئيسيتين بمدينة سطات والجديدة وتم توقيفهن.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد اعتقال المشتبه بهن في بيع الأدوية المحظورة، تمت إحالتهن على النيابة العامة التي أمرت بإيداعهن في السجن.

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