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شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل حادث القطار شرقي ايران

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم، أن عددالقتلى في حادث القطار شرقي ايران وصل الى 17 شخصا، وان هناك تنبؤات عن أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا إن أن حادث قطار ركاب طبس - یزد وقع في الساعة 5 و 35 دقيقة صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومتر من مدينة طبس، كان متجها من مدينة مشهد المقدسة الى مدينة يزد، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا واصابة 50 آخرين، من أصل 348 راكبا، واضاف، أن باقي ركاب القطار تم نقلهم الى مدينة يزد.

وتابع: تم ارسال 3 مروحيات و12 سيارة اسعاف وقطار الى مكان الحادث من أجل نقل المصابين الى المستشفيات.

هذا وقال رئيس هيئة الإنقاذ في الهلال الأحمر الايرانيمهدي ولي پور إن خمسا من أصل عشر عربات خرجت عن مسارها اثر اصطدام القطار بحفارة. وفور وقوع الحادث، تم إرسال قوات إغاثة من المحافظات القريبة للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وقالت إدارة السكك الحديد إن حصيلة الضحايا جاءت بالاستناد الى معلومات الطوارئ.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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