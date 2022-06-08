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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يقول إن إيران لا تملك أي أنشطة نووية سرية وغير مكتوبة ولا موقع نووي لم تبلغ عنه

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

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