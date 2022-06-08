العقوبات الغربي ضد روسيا وانقلاب السحر علی الساحر

العالم - خاص بالعالم

وقال مخول في حديث لقناة العالم ان "الرئيس بوتين بدأ الاستعداد للعمليات العسكرية في اوكرانيا، عامين قبل شنها". مذكراً بأن رسالة الدكتوراه للرئيس بوتين كانت كلها عن موضوع الطاقة الروسية ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الروسي في الجوار والاقليم اليوروآسيوي وتاثيره علی الطاقة العالمية.

وأوضح ان القيادة الروسية عندما بدأت العملية العسكرية في اوكرانيا كانت في اتم الجهوزية والمعرفة بكيفية تجنيب الاقتصاد الروسي عن تبعات هذه الحرب.

وبيّن مخول ان البروباغندا الغربي حول تركيع روسيا اقتصادياً لم تكن سوی شعارات وتهديدات للاستهلاك الاعلامي حيث رأينا كيف تحصنت روسيا اقتصادياً، ما ادی الی تحسين كل الاداء الاقتصادي في روسيا.

وأكد ان انعكاس العقوبات التي كان هدفها فرض العذاب والالم علی روسيا اخذ ينعكس علی الاسواق الغربية، فاصبح من يدفع الثمن هو المواطن الاوروبي والاميركي.

وشدد مخول ان الغرب كان متبجحاً بأنه يفهم اكثر من اي طرف اخر، في حال انه دائماً يخطئ في حساباته وبرامجه ولايقرأ عقلية الطرف الاخر، وهذه المرة اخطأ في قرائة عقلية القيادة الروسية المتمثلة بالقيصر اللينيني ولاديمير بوتين فهو خليط مابين العقلية الامبراطورية الروسية والثورة الشيوعية وهذا خليط فريد ونادر.