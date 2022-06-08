'كلمة مبهمة' في خطاب بوتين سوف تغير المعادلات

العالم - خاص بالعالم

وقال حبيش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الرئيس الروسي قال اذا تم تزويد اوكرانيا بصواريخ بعيدة المدی، سنضرب مركز القرار، هذه الكلمة، مبهمة ولايمكن فهم المقصد منها، فأين يقع مركز القرار؟ هل هو في كييف، ام في باريس، اما في لندن ام في واشنطن.

وأوضح الخبير في الشأن الروسي ان بوتين استخدم هذه الطريقة في الحديث عمداً ليترك القرار للغرب حتی يفكر، فروسيا أصبحت جاهزة لضرب عواصمهم في حال استهدفت مناطق قريبة من موسكو.

وأكد ان بولونيا أيضاً ستكون في دائرة الاستهداف مشيراً الی انه عندما يتعلق الامر بتهديد الامن القومي لروسيا، لن يوقفها شيئاً يسمی بحدود دول حلف الناتو.

وشدد حبيش علی ان كل دول حلف الناتو التي ترسل اسلحة لأوكرانيا، تعتبرها روسيا دول معادية، فاذا تم تسليم اوكرانيا صواريخ بعيدة المدی وتم استهداف المدن الروسية الكبری، سوف لن يكون هناك خط أحمر امام روسيا وستستهدف عواصم حلف الناتو.