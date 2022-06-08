ايران: ليست لدينا اي نشاطات نووية سرية

العالم - ايران

وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء قال اسلامي في تصريح للصحفيين بشان اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسودة القرار الغربي المعادي لايران: ان التحرك الاخير للدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) واميركا وتقديم مسودة قرار ضد ايران هو في الواقع تحرك سياسي في سياق سياسة الضغوط القصوى والتي تتم متابعة اهدافها الرئيسية بدعم تنظيري وقيادي الكيان الصهيوني.

واشار الى حالات الاتهام الغربية ضد ايران قائلا: ان حالات اتهاماتهم موجهة لايران منذ 20 عاما وان موافقة ايران على الاتفاق النووي جاءت لازالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.

وتابع اسلامي: لقد حصل تفاهم لم يلتزم به الطرف الاخر وقبلت ايران بقيود في غالبية برنامجها النووي ولكن مع مشروع القرار هذا نعود الى اول الخط وتكرار القصص ذاتها.

واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية قائلا: ان ايران تفاوضت على مدى اشهر وتم الانتهاء من نص الاتفاق وجرى التفاوض ايضا حول الحظر، في حين يهدد الكيان الصهيوني بلادنا بعمليات ارهابية وتخريبية وتبجحات وتخرصات بانه إن لم توقف ايران برنامجها النووي فسنوقفه نحن! هل هو قانون الغاب؟.

واضاف اسلامي: ان ايران ليست لديها اي انشطة نووية سرية وغير مدونة واي موقع وانشطة غير معرّفة. الوثائق المزعومة هي عبارة عن تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى في حين تعاونت ايران مع الوكالة الذرية الى اقصى حد ممكن.

يتبع...