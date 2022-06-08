الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاجتماع يتزامن مع لقاء لافروف مع مولود جاويش اوغلو في تركيا والذي يرافقه وفد عسكري روسي للوصول الى اتفاق حول الاوضاع في شمال سورية

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر للعالم.. سوريا.. وفد روسي يلتقي قائد "قسد" لبحث التهديدات التركية

البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني ينمو بنسبة أعلى من الاقتصاد العالمي

دبلوماسي ايراني: لا يمكن دعم الاتفاق النووي وتنفيذ الحظر الاميركي في آن واحد

تركيا وضعت 10 شروط للسويد وفنلندا لعضوية 'الناتو'

الحرس الثوري: ينبغي الاسراع في صناعة السفن

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-06-2022