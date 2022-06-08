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مصادر للعالم..

سوريا.. وفد روسي يلتقي قائد "قسد" لبحث التهديدات التركية

سوريا.. وفد روسي يلتقي قائد
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خاصة لقناة العالم بأن اجتماعا عقد، اليوم الأربعاء، بين وفد عسكري روسي والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في محافظة الحسكة لبحث التهديدات التركية بشن هجوم على شمال وشمال شرق سوريا.

العالم-سوريا

وذكرت المصادر أن ضباطا روس وصلوا من مركز المصالحة الروسية في حميميم، والتقوا بقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي في مقر إقامتهم بمنطقة لايف ستون غرب الحسكة، لبحث آخر التطورات بشأن التهديدات التركية للشمال السوري.

وأضافت أن اللقاء تزامن مع لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش اوغلو في تركيا والذي يرافقه وفد عسكري روسي للوصول الى اتفاق حول الاوضاع في شمال سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت قيادة "قسد" في بيان أنها تعمل من أجل التنسيق مع الجيش السوري لمواجهة التهديدات التركية لشمال البلاد.

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مصادر للعالم.. سوريا.. وفد روسي يلتقي قائد "قسد" لبحث التهديدات التركية

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