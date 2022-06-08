دبلوماسي ايراني یکشف کیف ردت طهران على تقرير الوكالة الدولية

العالم - خاص بالعالم

وقال أفقهي في حديث لقناة العالم خلال النشرة الإخبارية، إن ايران من حقها ان تتعامل بالمثل رغم انها لم تقم بكل الخطوات التي من حقها ان تقوم بها لمواجهة التصعيد الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحريض من کیان الاحتلال الاسرائيلي وامريكا ضد طهران.

واوضح أفقهي أن ايران حذرت من أي خطوة تصعيدية سواء على مستوى الجانب التقني أو الادعاءات الكاذبة التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران.

وشدد افقهي على ان خطوة ازالة كامرتي مراقبة جاءت كخطوة اولى وهناك خطوات ستقوم بها ايران كما وعد المتحدث باسم منظمة الوكالة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي في بيان مقتضب الذي اصدرته منظمته.

وحول تداعيات هذه الخطوة على مسار المفاوضات النووية والساحة الدولية، لفت أفقهي الى ان هذه الخطوة ستؤثر على التعاون بين ايران ووكالة الطاقة الذرية وايقاف كل النشاطات حتى الكاميرات العادية، منوهاً بان هذه الكاميرات التي أوقفتها إيران الان هي كاميرات خارج النطاق العادي البرتوكولي، ومن هنا وعد كمالوندي بان هناك خطوات أخرى في هذا السياق.

أفقهي أكد ان إيران سوف ترد على الخطوات التصعيدية بالمثل خاصة ضد التصعيد الإسرائيلي الذي يمتلك مئات الرؤس النووية ويهدد إيران مرارا وتكرارا بالهجوم على المنشآت النووية ولم تحاسبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع انه يصرح بشكل مباشر وغير مباشر بانه يقوم باغتيال العلماء الايرانيين ويضرب المنشأت النووية.

وأضاف أفقهي ان تصريحات غروسي الأخيرة هي تصريحات وادبيات صهيونية واميركية وليست ادبيات شخص محايد وان وكالة الطاقة الذرية تريد ان تحافظ على مصالح كل اعضاءها.

وتابع افقهي يقول: ان ايران تستند على مسوغات قانونية اهمها خروج وكالة الطاقة الذرية عن الحيادية ودعم ايران، لان مقابل الالتزامات المفروضة على ايران هناك التزامات مفروضة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اولا الحفاظ على حياديتها، وثانيا تدعم ما تحتاجه ايران من ادوات فنية ومن نقل تقني الى ترشيد منشأتها النووية، فضلا على ان الطاقة الذرية لم تقم بواجباتها اصبحت طرفا في المعركة وخرجت عن الحيادية واصبحت الان طرفا ثالثا الى جانب اميركا و"اسرائيل" وهذا لا تقبله ايران.

واكد افهي انه من حق ايران بما انه لا تلتزم الطاقة الذرية بواجباتها ولا مجموعة 1+4 لرفع الحظر الاقتصادي عن ايران ولذلك اليوم لها الحق بكل ما تقوم به لان القانون يتيح لايران عندما يتنصل اي طرف من اطراف الاتفاقية عن واجباته وتعهداته بحق ايران ان تتعامل بالمثل.

هذا وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزالة كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الايرانية ردا على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيس وغير القانوني.

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