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طهران تزيل كامرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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كمالوندي: اعتبارا من اليوم لن يتم تسجيل اي معلومات عبر كاميرات الوكالة الدولية

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