الحرب في أوكرانيا تدق ناقوس المجاعة في العالم

العالم - خاص بالعالم

وبعد الاتهامات الغربية لموسكو بأنها تمنع السفن الاوكرانية من الابحار، ابدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو التعاون مع انقرة لضمان أمن السفن التي تبحر من المرافئ الأوكرانية.



وأكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية بالتعاون مع زملائنا الأتراك".



لافروف لفت إلى أن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، مشيرا إلى أن روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو إن خطة الأمم المتحدة معقولة وقابلة للتحقيق. وينبغي علي أوكرانيا وروسيا القبول بها.



وقال مولود تشاوش أوغلو وزير خارجية تركيا:"الأزمة الغذائية في العالم ليست مرتبطة فقط بتصدير الحبوب من أوكرانيا بل وبتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا".



وبطلب من الأمم المتحدة اقترحت تركيا مساعدتها لمواكبة هذه القوافل من المرافئ الأوكرانية رغم وجود ألغام رصد بعضها قرب السواحل التركية .



فالحرب الدائرة في اوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير شباط الماضي ،ادت الى ارتفاع كبير في الأسعار ما يطرح خطر حصول مجاعة في الدول التي تعتمد عليها كثيرا في هذا المجال ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط.



لكن نتائج الازمة الحالية على المشاركين فيها كانت واضحة من خلال ما نقلته صيفة وول ستريت جورنال التي كشفت ان أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق تقسم إدارة بايدن.

الصحيفة قالت ان الخلاف يدور حول خطة تدعو بيلاروسيا للمساعدة في نقل الحبوب إلى السوق ، مع تقديم اغراءات لمينسك بإعفاءها ستة أشهر من العقوبات المفروضة على صناعة أسمدة البوتاس لديها .



وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني/دينيس شميهال/ فإن أكثر من 23 مليون طن من الحبوب والبذور عالقة في الموانئ على البحر الأسود، حيث يحول الحصار الروسي دون تحرك هذه السفن.



ومن جانبها، نقلت وكالة تاس الروسية إن شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيرديانسك الأوكراني على البحر الاسود الواقع تحت السيطرة الروسية ، بعد انتهاء أعمال نزع الألغام.

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