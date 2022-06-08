الخطوة الإيرانية القادمة بعد إزالة إيران لكاميرتي المراقبة

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مهر الى أن إيران قالت إنما التعاون يكون بالمقابل فلهذا فعلت إيران كما عومل معها ولا تزال النشاطات مستمرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح مهر أن مصير الاتفاق النووي منوط بعودة أميركا إلى الاتفاق، حيث إنها من بدأت بالخروج منه مشيرا الى وجوب أن يلتزم الطرف الآخر بجميع البنود التي تريدها إيران.

وكانت قد اعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيان عن قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في احدى المنشآت النووية الإيرانية.

واضافت الوكالة في بيانها:"لم تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن تعاون إيران المكثف فحسب، بل اعتبرته أيضا واجبا. اعتبارا من اليوم، صدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة، وان أكثر من 80٪ من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...