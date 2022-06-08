کمالوندي: إغلاق الكاميرات الإضافية جاء ردا على سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - ايران

ولفت كمالوندي إلى أن 80٪ من كاميرات الوكالة هي الکامیرات المتفق علیها، ونحن ملتزمون بالضمانات، ولکن كانت الكاميرات التي تم فصلها تسجل بيانات خارجة عن التوافقات.. كان من الممكن أن نزود الوكالة لاحقا بتلك البيانات.

ولفت إلى أن تحرك إيران لإغلاق الكاميرات الإضافية يعود إلى سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار كمالوندي إلى أنه وحسب قانون مجلس الشورى الاسلامي قررت طهران إغلاق جميع الكاميرات الإضافية التي كانت تسجل بیانات من المواقع النووية، حیث لن يتم تسجيل أي بیانات بواسطتها من الآن فصاعدا.

يتبع..