الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

کمالوندي: إغلاق الكاميرات الإضافية جاء ردا على سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

کمالوندي: إغلاق الكاميرات الإضافية جاء ردا على سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايراني بهروز كمالوندي أنه واعتبارا من اليوم الاربعاء، لن يتم تسجيل أي معلومات عبر الكاميرات المتفق علیها التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - ايران

ولفت كمالوندي إلى أن 80٪ من كاميرات الوكالة هي الکامیرات المتفق علیها، ونحن ملتزمون بالضمانات، ولکن كانت الكاميرات التي تم فصلها تسجل بيانات خارجة عن التوافقات.. كان من الممكن أن نزود الوكالة لاحقا بتلك البيانات.

ولفت إلى أن تحرك إيران لإغلاق الكاميرات الإضافية يعود إلى سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار كمالوندي إلى أنه وحسب قانون مجلس الشورى الاسلامي قررت طهران إغلاق جميع الكاميرات الإضافية التي كانت تسجل بیانات من المواقع النووية، حیث لن يتم تسجيل أي بیانات بواسطتها من الآن فصاعدا.

يتبع..

روابط ذات صلة

ايران: ليست لدينا اي نشاطات نووية سرية

إسلامي: حصول وكالة الطاقة على تسجيلات الكاميرات رهن بمصير الاتفاق النووي 

الزيارة التي أفقدت وكالة الطاقة الذرية ماء وجهها وكشفت عدم حيادها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الشيخ قيس الخزعلي يضع 4 شروط للتصويت على 'الأمن الغذائي'

اعتراض 385 مهاجرا غير شرعي في المغرب

کمالوندي: إغلاق الكاميرات الإضافية جاء ردا على سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

القوات التركية تكثف من هجماتها على أرياف مدينة منبج السورية

فيديوغرافيك.. من هو عاموس هوكشتاين؟

بعد تهديد بوتين بضرب مركز القرار.. هل سيلتزم الغرب بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدی؟