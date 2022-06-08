الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: طائرات مروحية روسية تُحلق على علو منخفض فوق خطوط التماس بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة الموالية لتركيا شمال حلب

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عباس: رواية 'إسرائيل' بشأن المسجد الأقصى 'باطلة وليس لها أي رصيد'

العراق.. الشيخ قيس الخزعلي يضع 4 شروط للتصويت على 'الأمن الغذائي'

اعتراض 385 مهاجرا غير شرعي في المغرب

کمالوندي: إغلاق الكاميرات الإضافية جاء ردا على سوء تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

القوات التركية تكثف من هجماتها على أرياف مدينة منبج السورية

فيديوغرافيك.. من هو عاموس هوكشتاين؟