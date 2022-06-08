الكرملين: لا حاجة للحديث عن لقاء بين زيلينسكي وبوتين بعد خروج أوكرانيا عن مسار التفاوض

العالم ـ روسيا

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ضرورة اللقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي: "موقفنا واضح جيدا. أي لقاء على أعلى مستوى يجب أن يكون نتاج مفاوضات، وأن يتم الإعداد له جيدا. الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك، ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد لمثل هذا اللقاء".

وعلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم، على آفاق لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و فلاديمير زيلينسكي، قائلا: "من الضروري أولاً استئناف عمل الفريقين المفاوضين الروسي والأوكراني".

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: "زيلينسكي يريد لقاء (بوتين) فقط من أجل اللقاء، لديه سبعة أيام جمعة في الأسبوع (إشارة إلى الشخصية المتقلبة) ننطلق من حقيقة أنه من الضروري أولاً أن تستأنف الفرق المفاوضة العمل، الكرة في ملعب الأوكرانيين منذ مايقرب الشهرين ".

وأضاف لافروف، أنه تم تسليم رؤية الجانب الروسي للنسخة الأخيرة من مسودة الاتفاقيات إلى كييف في منتصف نيسان/أبريل الماضي. "ومنذ ذلك الحين لم نتلق أي رد".

واستضافت إسطنبول، أواخر شهر آذار/مارس الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.

وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

وبهذا الخصوص، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن أوكرانيا انحرفت عن "اتفاقيات إسطنبول" في المفاوضات مع روسيا، ودفعت بعملية التفاوض إلى طريق مسدود.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.