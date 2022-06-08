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الرئيسان يؤكدان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه أن يضمن الحفاظ على الاتفاق النووي

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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